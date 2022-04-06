В пензенской строительной компании откроют исправительный центр

06.04.2022 | 09:02

В региональном управлении ФСИН обнародовали некоторые подробности плана расширения исправительного центра. Во вторник, 5 апреля, стало известно о встрече врио начальника ведомства Павла Фролова с генеральным директором одной из строительных компаний.

«Стороны детально рассмотрели актуальный вопрос, касающийся организации исправительных центров на территории Пензенской области», - пояснили в пресс-службе УФСИН.

Павел Фролов уточнил, что создание исправительных центров - вопрос регионального значения, который обсуждается на системной основе при участии руководителей области. Сейчас речь идет о создании участка исправительного центра с лимитом наполняемости 60 человек. В ближайшее время в районах решат вопрос об открытии двух таких учреждений.

Принудительные работы в исправительных центрах - вид наказания, применяемого в России с 1 января 2017 года. Оно назначается за преступление небольшой или средней тяжести, а также за тяжкое, если оно совершено впервые и суд придет к выводу о возможности исправления гражданина без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

В Пензе первый исправительный центр был создан в 2018 году. В 2022-м среди его персонала (сотрудников УФСИН) впервые организовали региональный этап конкурса профессионального мастерства.