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Общество

Ни канализации, ни дороги: улицу Крамского перекопали и бросили

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В трясине на улице Крамского уже застревали несколько машин, в том числе и полноприводных, ведь под слоем грязной воды - колеи в полметра глубиной. Причем еще в 2021-м проезжая часть в Междуречье находилась в удовлетворительном состоянии, пока здесь не начались капитальные работы. В частном секторе решили провести канализацию.

«Положили основной коллектор. Трубы лежат по всей улице, к колодцам из домов ничего не подведено, вскрыли дорогу. Она была в нормальном состоянии, отсыпана асфальтной крошкой», - рассказал житель ул. Крамского Николай Филюлин.

Завершить работы должны были в декабре, но в итоге и канализацию не сдали, и проезжую часть перепахали.

«Я уже свою машину здесь оставляю, не подъехать. Ни «Газель», ни грузовая машина не подъезжает. Мусор не вывозят, приходится таскать на дорогу», - сообщил житель ул. Крамского Александр Комаров.

«Вчера вытаскивали внедорожником машину из этого болота», - пожаловался мужчина.

Чиновники говорят, что работы возобновятся, как только лужа высохнет. Только надежды у людей мало. Они помнят, как в другой части Пензы - в Цыганском Поселке - в 2018 году тоже начали проводить канализацию. В итоге подрядные организации менялись, требовалась доработка документации, проводились дополнительные торги - и все это на фоне перерытой дороги, ремонтировать которую предлагается самим жителям.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Там искорая не проедет,людям просто сдохнуть?

Гость||

Кувайцевы-Лузгины-Басенко приходят и уходят , а ситуация и бардак в городе не меняется , значит дело в непригодных для руководства кадрах.

Имя: Гость
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