В Пензенской области вновь ожидается ненастная погода

05.04.2022 | 13:04

Несмотря на первую декаду апреля, погода в Сурском крае продолжает быть неустойчивой. На смену нечастому солнцу приходит ненастье, а то и сильный снегопад.

В среду, 6 апреля, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометцентр, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

И днем и ночью местами пройдет мокрый снег, а днем еще и дождь. Скорость юго-западного ветра составит 9-14 м/с, а порывы будут достигать 15-18 м/с.

В свою очередь, сайт gismeteo.ru информирует, что в областном центре затяжные осадки ожидаются во второй половине дня.