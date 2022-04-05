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Общество

В Пензенской области вновь ожидается ненастная погода

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Несмотря на первую декаду апреля, погода в Сурском крае продолжает быть неустойчивой. На смену нечастому солнцу приходит ненастье, а то и сильный снегопад.

В среду, 6 апреля, в Пензенской области вновь прогнозируется желтый уровень погодной опасности.

Как сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометцентр, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

И днем и ночью местами пройдет мокрый снег, а днем еще и дождь. Скорость юго-западного ветра составит 9-14 м/с, а порывы будут достигать 15-18 м/с.

В свою очередь, сайт gismeteo.ru информирует, что в областном центре затяжные осадки ожидаются во второй половине дня.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

весной не погода? Ветер? Да вы чтоооо!!!!

Гость||

Новость из разряда_для полоумных дурачков и стариков с деменцией.

Гость||

Вот как петух то бушует

Гость||

Да. Только реагируют они странно.

Гость||

Изнеженные все, чуть ветер, сразу вкрик, держите себя в руках.

Имя: Гость
Комментарий:

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