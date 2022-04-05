Улицу Серпуховскую отрезало от города канализационными водами

05.04.2022 | 18:16

Как на острове, стоит дом на Серпуховской, 51а. Соседние постройки пока еще имеют связь с сушей, но это не значит, что завтра не окажутся отрезанными. Вода окружает.

По импровизированному переходу перебираются с Серпуховской на улицу Щербакова: школьники - в учебное заведение № 9, взрослые - по своим делам. Соскользнуть с поддона - врагу не пожелаешь.

«Нас затопило водой из канализации, негде пройти, затопило все наши дома! Мы многодетные семьи, есть больные, есть инвалиды», - пожаловалась председатель уличного комитета Лариса Тамасова.

«У меня человек болеет, I группа, а я не могу вызвать врача на дом: скорая помощь и не может пройти. Как жить?» - возмутился пензенец Борис Вишан.

Канализационная система города не справляется, страдают все строения в низине.

«Уже вода зашла под дом. Третий день. Вчера с вечера стало очень сильно прибывать. Дети каждый день ходят в школу по тропинке, по стеллажам и два раза падали в лужу. Это канализация», - пояснил житель Серпуховской Рубен Анисов.

За прошлые не слишком снежные годы жители от подтоплений отвыкли. Теперь достают из сараев поддоны и укладывают у домов. Ими впору застилать всю улицу, ведь сюда пока не явилась большая вода.

В ресурсной организации комментируют: бригады работают в усиленном режиме, скоро доберутся до Серпуховской.