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Общество

Улицу Серпуховскую отрезало от города канализационными водами

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Как на острове, стоит дом на Серпуховской, 51а. Соседние постройки пока еще имеют связь с сушей, но это не значит, что завтра не окажутся отрезанными. Вода окружает.

По импровизированному переходу перебираются с Серпуховской на улицу Щербакова: школьники - в учебное заведение № 9, взрослые - по своим делам. Соскользнуть с поддона - врагу не пожелаешь.

«Нас затопило водой из канализации, негде пройти, затопило все наши дома! Мы многодетные семьи, есть больные, есть инвалиды», - пожаловалась председатель уличного комитета Лариса Тамасова.

«У меня человек болеет, I группа, а я не могу вызвать врача на дом: скорая помощь и не может пройти. Как жить?» - возмутился пензенец Борис Вишан.

Канализационная система города не справляется, страдают все строения в низине.

«Уже вода зашла под дом. Третий день. Вчера с вечера стало очень сильно прибывать. Дети каждый день ходят в школу по тропинке, по стеллажам и два раза падали в лужу. Это канализация», - пояснил житель Серпуховской Рубен Анисов.

За прошлые не слишком снежные годы жители от подтоплений отвыкли. Теперь достают из сараев поддоны и укладывают у домов. Ими впору застилать всю улицу, ведь сюда пока не явилась большая вода.

В ресурсной организации комментируют: бригады работают в усиленном режиме, скоро доберутся до Серпуховской.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вода с канализации-це говно.Завтра обьект посетит Басенко.

Гость||

Бхахахахаааа! Говношлепы))))

Гость||

Снести весь цыганский посёлок и застроить новостройками.

Гость||

Гость писал(a):

Вода с канализации-це говно
А с ливневой канализации что?

Гость||

Мелочь,а приятно.

Гость||

Гость писал(a):

Снести весь цыганский посёлок и застроить новостройками.
А их переселить в Зарю,на свежий воздух?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По импровизированному переходу перебираются с Серпуховской на улицу Щербакова: школьники - в учебное заведение № 9
ха-ха-ха-ха! цыганские дети очень любят учиться, страдают без школы ))))

Гость||

думаю проблема в том что рядом текущий ручей при строительстве лемура и прочих высокоэтажек забрали в трубу. Которая ВНЕЗАПНО или забилась, или малого диаметра оказалась. Вот вода и ищет другой путь

Гость||

Гость писал(a):

рядом текущий ручей при строительстве лемура и прочих высокоэтажек забрали в трубу.
В турубу там давно забрали, еще при совке, под проспектом Победы. А раньше, в 70-е, ручей тек свободно

Гость||

19.26, так вам и надо.

Имя: Гость
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