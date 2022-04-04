Строительство моста: на Батайской организуют реверсивное движение

04.04.2022 | 16:32

В Пензе определился подрядчик, который займется строительством нового моста через реку Мойка на улице Батайской. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».

Проектом предусмотрен демонтаж существующих конструкций, переустройство кабельной канализации, перекладка газо- и водопровода, сетей наружного электроосвещения, возведение моста.

«Общая протяженность мостового сооружения составит 16 метров, подходы к нему - около 48 метров», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Проезжая часть будет включать две полосы движения по три метра каждая, для пешеходов обустроят тротуар.

Работы начнутся в конце апреля и закончатся до ноября 2022 года. На это время на объекте организуют реверсивное движение.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 33 млн 557 тыс. рублей, хотя сперва на мост планировали потратить около 44 млн.