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Общество

Строительство моста: на Батайской организуют реверсивное движение

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В Пензе определился подрядчик, который займется строительством нового моста через реку Мойка на улице Батайской. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».

Проектом предусмотрен демонтаж существующих конструкций, переустройство кабельной канализации, перекладка газо- и водопровода, сетей наружного электроосвещения, возведение моста.

«Общая протяженность мостового сооружения составит 16 метров, подходы к нему - около 48 метров», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Проезжая часть будет включать две полосы движения по три метра каждая, для пешеходов обустроят тротуар.

Работы начнутся в конце апреля и закончатся до ноября 2022 года. На это время на объекте организуют реверсивное движение.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 33 млн 557 тыс. рублей, хотя сперва на мост планировали потратить около 44 млн.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Распил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».
Кто бы penzainform.ru писал(a):
В Пензе определился подрядчик, который займется строительством нового моста через реку Мойка на улице Батайской. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».
Это вообще как ? На Гос.закупках контракт по этому аукциону не заключен ! Там только Решение об отмене определения поставщика №837 от 17.03.2022 МКУ УКС за подписью Семенова и ни каких контрактов! На других площадках та же информация , что аукциона не было. И вдруг снова Автодорога Недопекиных это как понимать? Все же проверяется за минуты.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе определился подрядчик, который займется строительством нового моста через реку Мойка на улице Батайской. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».
ЕИС ЗАКУПКИ № 0355300047922000015 Определение поставщика отменено

Объект закупки

Выполнение работ по объекту: "Мост через реку Мойка по ул. Батайская, г. Пенза"

Заказчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ"

Гость||

В Пензе определился подрядчик, который займется строительством нового моста через реку Мойка на улице Батайской. По итогам аукциона контракт заключили с пензенским ООО «Автодорога».Это Будет как с Бакунинским за ляд который гнить начнет через пол года и его подкрашивать надо будет?На чем сэкономят?

Гость||

Может они у китайцев годок поработают в виде набора знаний как и чем строить мосты?

Имя: Гость
Комментарий:

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