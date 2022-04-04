Клиентам «ТНС энерго Пенза» бумажная квитанция не нужна

04.04.2022 | 15:01

«ТНС энерго Пенза» сообщает клиентам, что узнать начисленную сумму и оплатить электроэнергию можно без бумажной квитанции. При этом нет необходимости распечатывать и электронную версию. Для оплаты достаточно только номера лицевого счета.

Базы данных партнерских компаний, принимающих оплату, синхронизированы с базами «ТНС энерго Пенза».

Чтобы оплатить электроэнергию в кассах Сбера (ранее Сбербанк), «Почты России» или других партнеров «ТНС энерго Пенза», достаточно просто назвать специалисту номер своего лицевого счета. Сумма к оплате будет определена автоматически.

Также это можно сделать с помощью сайта «ТНС энерго Пенза» и мобильного приложения «ТНС энерго», в терминалах самообслуживания, личном кабинете и мобильном приложении Сбера.

Специалисты убедительно рекомендуют зарегистрировать «Личный кабинет», установить мобильное приложение «ТНС энерго» (доступно на iOS и Android) или подключить рассылку квитанции в электронном виде на адрес электронной почты («Электронная квитанция»). Это позволит оперативно (в день формирования) получать счет и максимально упростит процесс оплаты электроэнергии.

Следует иметь в виду, что электронная квитанция полностью равна по значимости бумажной. Информация о начислениях и задолженности передается «ТНС энерго Пенза» в государственные информационные системы исключительно в электронном виде. С 1 января 2022 года электронный обмен информацией о наличии или отсутствии задолженности введен также для получения субсидий.

В связи с санкциями, введенными против Российской Федерации, возможны затруднения в предоставлении бумажных квитанций за электроэнергию.

На случай невозможности печати и доставки бумажных квитанций пензенцев просят предоставить или актуализировать контактные данные по лицевым счетам (телефон, e-mail):

- на специальной странице сайта гарантирующего поставщика в регионе;

- в центрах обслуживания клиентов и представительствах.