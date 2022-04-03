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Общество

Росстат обнародовал число умерших в феврале пензенцев с COVID-19

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В феврале в Пензенской области скончался 371 пациент с коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовал Росстат.

Это на 138 больше, чем в январе, когда зарегистрировали 233 смерти заразившихся жителей региона.

Для 366 пациентов опасный вирус стал основной причиной смерти. В 365 случаях COVID-19 идентифицировали, в одном - нет.

Причину смерти пяти пензенцев специалисты отнесли к «прочим важным состояниям». У одного из них инфекция привела к возникновению смертельных осложнений, у четырех - нет.

По данным регионального оперативного штаба, в феврале в области от коронавирусной пневмонии скончалось 350 человек.

Ранее Росстат обнародовал информацию о смертности пензенцев, заразившихся COVID-19, в 2021 году. Специалисты подсчитали, что в регионе умерли 5 654 человека. Всего с начала эпидемии в Сурском крае скончалось более 7 000 инфицированных.

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Гость||

Опять начинают про ковид гнать, значит скоро опять очередную волну придумают!

Гость||

ЛЮДИ МРУТ в НИЩЕТЕ.

Гость||

Для сравнения общую смертность надо было написать...

Имя: Гость
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