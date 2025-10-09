Трагедия под Иссой: заснувшему водителю не смягчили приговор

09.10.2025 | 15:14

38-летнему жителю Чувашии, признанному виновником смертельного ДТП в Пензенской области, не удалось добиться смягчения приговора суда.

Авария случилась ранним утром 3 апреля на 327-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе.

Водитель минивэна Hyundai Grand Starex ехал из города Курчатова Курской области в Чебоксары и уснул за рулем. Машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в КамАЗ с 53-летним шофером.

В результате происшествия 2 пассажира минивэна, мужчины 59 и 60 лет, от полученных травм скончались до приезда бригады скорой помощи.

Житель Чувашии полностью признал вину и частично компенсировал вдовам погибших моральный вред.

Иссинский районный суд приговорил мужчину к 1 году и 10 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года. Также его обязали выплатить жене одного из погибших еще 500 000 рублей, напомнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

«Посчитав наказание чрезмерно суровым, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая коллегией по уголовным делам оставлена без удовлетворения», - уточнили в Пензенском областном суде.