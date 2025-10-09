Появились новые кадры с места трагедии в Сердобском районе

09.10.2025 | 12:55

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места трагедии, случившейся утром в четверг, 9 октября, в Сердобском районе.

Ранее со ссылкой на предварительные данные сообщалось, что в 8:30 на 70-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись ВАЗ-2112 и «Лада-Приора».

За рулем первого автомобиля находился 38-летний мужчина, второго - 35-летний. Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

«Два пассажира «Лады-Приоры», женщина 1987 года рождения и мальчик 2021 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - уточнили в областной Госавтоинспекции.

На кадрах видно, что «Приору» после удара вынесло в кювет, где она опрокинулась, превратившись в груду металла. У второго ВАЗа деформировало водительскую сторону.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.