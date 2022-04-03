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Общество

Перечень услуг пензенских МФЦ расширится в мае

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Офис МФЦ № 4 на улице Богданова стал лучшим в Пензе по всем показателям, установленным для подобных центров.

В целом учреждение предоставляет более 400 видов услуг, из них 56 в электронном виде. Список постоянно расширяется.

«Новые виды услуг, которые введены в 2021 году, в основном были нацелены на реализацию поручений президента. Большинство муниципальных услуг оказывались гражданам в электронном виде, чтобы они могли дистанционно в режиме 24 часа 7 дней в неделю получить эти услуги.

Поэтому большая работа была проведена по развитию системы электронного межведомственного взаимодействия», - рассказала директор ГАУ ПО МФЦ Надежда Козенко.

В МФЦ оборудован так называемый гостевой комплекс. Им может воспользоваться любой гражданин, чтобы получить услугу в электронном виде.

Если человек самостоятельно не может написать заявление, ему помогут сотрудники офиса. Также есть возможность оформить предварительную запись на прием к специалисту. Существует несколько способов.

«Первый - это непосредственно через контактный центр по телефону 927-000. Также можно через портал МФЦ, портал региональных услуг, портал госуслуг, с помощью сервиса «Обратный звонок», который есть на нашем сайте, и через мобильное приложение», - перечислила начальник отдела ГАУ МФЦ № 4 Татьяна Кулькова.

Одной из самых востребованных сейчас государственных услуг является замена водительского удостоверения. При этом надо предоставить следующие документы.

«Паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение, медицинское заключение, а также квитанцию об оплате госпошлины в размере 2 000 рублей. Если за данной услугой обращается девушка, которая недавно вышла замуж, то ей необходимо предоставить свидетельство о заключении брака. Если за данной услугой обращается заявитель, который недавно потерял водительское удостоверение, то ему необходимо предоставить талон-уведомление из полиции», - объяснила ведущий специалист отдела ГАУ МФЦ № 4 Татьяна Сергеечева.

Кстати, уже в мае перечень услуг, предоставляемых МФЦ, вновь будет расширен. Здесь станут принимать заявления для получения пособий на детей от 8 до 16 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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