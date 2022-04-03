Пензенских водителей предупредили об ухудшении погоды

03.04.2022 | 14:01

В воскресенье, 3 апреля, пензенская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погоды.

4-го числа в регионе прогнозируются мокрый снег и дождь.

«Водителям и пешеходам необходимо помнить о том, что погодные изменения оказывают значительное влияние на движение любого автомобиля, на восприятие обстановки водителем. Влага на дорожном полотне серьезно снижает коэффициент сцепления колос с дорогой, что значительно ухудшает управляемость транспортного средства», - отметили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что 4 апреля днем воздух прогреется до плюс 1-6 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до минус 2.

Кроме того, день будет ветреным, порывы достигнут 15-18 м/с.

5 апреля ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.