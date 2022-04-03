Команда студии танца «Стая» стала чемпионом России по хип-хопу

03.04.2022 | 18:30

Невероятно важная победа для всего коллектива. Студия танца «Стая» - лучшие в стране. Это они доказали на всероссийском чемпионате по хип-хопу.

Команда появилась не так давно, поэтому первое место на соревнованиях - серьезный прорыв.

«Мы очень долго стремились к званию чемпиона России. И до сих пор не до конца приходит осознание, что мы с таким высоким званием почетно будем идти дальше», - поделилась танцовщица Алина Павлова.

Команда Mad Guys остановилась в шаге от победы. Ребята стали серебряными призерами.

«Мы очень гордимся этим результатом. Я думаю, что со мной согласится вся команда», - высказалась танцовщица Ольга Кириллина.

«У детей была тема номера, они были у нас шпионами. У взрослых были очень яркие костюмы, яркий макияж, очень много фишек - и акробатических, и танцевальных», - рассказала тренер студии танца «Стая» Валентина Кузнецова.

Несколько месяцев ребята готовились к выступлению. Программа абсолютно новая, поэтому для того, чтобы добиться успеха, танцоры каждый день по несколько часов проводили на тренировках.

Результат - огромный блестящий кубок, который теперь займет место рядом с другими наградами команды.