В Сети появилась информация о «черных бухгалтерах» в школах Пензы

02.04.2022 | 13:57

В субботу, 2 апреля, в пензенском анонимном телеграм-канале прошла информация о якобы задержании «черных бухгалтеров», работавших в пензенских школах. В частности, речь шла о лицее современных технологий управления № 2.

В сообщении говорилось о «счетных ошибках» при начислении зарплат, увольнении директора Валентины Щегловой по собственному желанию, а также об обысках, прошедших в образовательном учреждении.

По данным, имеющимся в распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ», оперативно-следственные мероприятия в лицее прошли в начале недели.

В самом учреждении корреспонденту «ПензаИнформ» 30 марта пояснили, что Валентина Чеславовна находится в отпуске, обязанности руководителя исполняет Вероника Кузнецова. На сайте лицея Щеглова до сих пор значится директором.

Сетевое издание связалось с Валентиной Щегловой, но от общения она отказалась. В управлении ФСБ по Пензенской области, а также в других правоохранительных структурах комментировать данную информацию не стали.