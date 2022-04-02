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Общество

В Сети появилась информация о «черных бухгалтерах» в школах Пензы

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В субботу, 2 апреля, в пензенском анонимном телеграм-канале прошла информация о якобы задержании «черных бухгалтеров», работавших в пензенских школах. В частности, речь шла о лицее современных технологий управления № 2.

В сообщении говорилось о «счетных ошибках» при начислении зарплат, увольнении директора Валентины Щегловой по собственному желанию, а также об обысках, прошедших в образовательном учреждении.

По данным, имеющимся в распоряжении сетевого издания «ПензаИнформ», оперативно-следственные мероприятия в лицее прошли в начале недели.

В самом учреждении корреспонденту «ПензаИнформ» 30 марта пояснили, что Валентина Чеславовна находится в отпуске, обязанности руководителя исполняет Вероника Кузнецова. На сайте лицея Щеглова до сих пор значится директором.

Сетевое издание связалось с Валентиной Щегловой, но от общения она отказалась. В управлении ФСБ по Пензенской области, а также в других правоохранительных структурах комментировать данную информацию не стали.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Царьки во всех сферах

Гость||

Ещё бы в 13 гимназии и 55 лицее проверилию

Гость||

Так во всех гимназиях стоит провести проверки..

Гость||

А в колледжах нет черных бухгалтеров?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

увольнении директора Валентины Щегловой по собственному желанию
А почему по собственному? Она отвечает за работу предприятия...

Счетовода одну будут на зону отправлять паровозом?

Гость||

Гость писал(a):

увольнении директора Валентины Щегловой по собственному желанию
В министерство образования затем примут на работу?

Гость||

Своего не спалила,любила...

Гость||

Гость писал(а):

> А в колледжах нет черных бухгалтеров?

В агротехнологическом?

Гость||

Вообще-то за все, что делается в любой организации отвечает директор. Именно директор дает все указания и подписывает документы ( в том числе бухгалтерские). А бухгалтер будет виноват только в том случае, если потихоньку сам что-то украл

Гость||

Гость писал(a):

Вообще-то за все, что делается в любой организации отвечает директор
Да... " Рыба гниет с головы"

Гость||

Зарплаты в школах ниже всякой критики! 2 ставки за 1,5 минималки, вот что вы получите. Администрация цветет и пахнет, и ваши копейки им до одного места. Про полдня рабочих тоже забудьте, не будет у вас время ни на хобби, ни на репетиторство. Приходите работать в школу!

Гость||

В лицее № 2 родители отборные терпилы экстра-класса. В среде учеников процветает культура АУЕ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

увольнении директора Валентины Щегловой по собственному желанию
По такому случаю верните школу № 2.

Имя: Гость
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