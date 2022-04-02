В Пензенской области ожидаются дождь и порывистый ветер

02.04.2022 | 15:18

В воскресенье, 3 апреля, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 18 м/сек. Погода будет облачной, с небольшим дождем. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, днем воздух прогреется до +9...+14 °С.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометеоцентр.

В свою очередь, на сайте www.gismeteo.ru указано, что дождь над Пензой будет идти лишь до полудня, а затем несколько часов погода будет солнечной.

При усилении ветра пензенцам рекомендуется не выходить без лишней надобности из зданий и взять детей под особый контроль. На улице от порывов укрываться лучше в подземном переходе или подъезде, но никак не у стен домов, так как с крыши может упасть кровельный материал.

«Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напоминают в пресс-службе .

Также спасатели рекомендуют людям, оказавшимся за пределами населенного пункта, укрыться в кювете, яме или овраге.