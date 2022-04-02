Ремонт Пензенского ТЮЗа обойдется более чем в 98 млн рублей

02.04.2022 | 18:00

В последние две недели труппе Пензенского ТЮЗа было не до спектаклей: все занимались перевозкой костюмов и декораций на временную базу. Ею стал Центр русской хоровой и вокальной культуры - теперь репетиции и спектакли будут проходить здесь. Актерам придется нелегко на новом месте, но и в старом здании на улице Тарханова уже было некомфортно.

«Одна текущая по всем направлениям крыша чего стоит. Здание давно пора было ремонтировать», - констатировал художественный руководитель театра Владимир Карпов.

В старом ТЮЗе заменят системы отопления и водоснабжения, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию. Стоимость контракта - больше 98 миллионов рублей. На старую базу труппа рассчитывает вернуться к концу года.

Несмотря на сложности переезда, актеры собираются плодотворно поработать.

«Мы все равно будем выпускать премьеры. В каком формате - это сейчас прорабатываем, обсуждаем, но так или иначе будем», - заверил Владимир Карпов.

Первый спектакль на новом месте состоится в воскресенье, 3 апреля, - это будет «Винни-Пух». И каждое воскресенье в бывшем кинотеатре «Октябрь» в 11:00 станут показывать постановки для детей.