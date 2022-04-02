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Общество

Ремонт Пензенского ТЮЗа обойдется более чем в 98 млн рублей

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В последние две недели труппе Пензенского ТЮЗа было не до спектаклей: все занимались перевозкой костюмов и декораций на временную базу. Ею стал Центр русской хоровой и вокальной культуры - теперь репетиции и спектакли будут проходить здесь. Актерам придется нелегко на новом месте, но и в старом здании на улице Тарханова уже было некомфортно.

«Одна текущая по всем направлениям крыша чего стоит. Здание давно пора было ремонтировать», - констатировал художественный руководитель театра Владимир Карпов.

В старом ТЮЗе заменят системы отопления и водоснабжения, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию. Стоимость контракта - больше 98 миллионов рублей. На старую базу труппа рассчитывает вернуться к концу года.

Несмотря на сложности переезда, актеры собираются плодотворно поработать.

«Мы все равно будем выпускать премьеры. В каком формате - это сейчас прорабатываем, обсуждаем, но так или иначе будем», - заверил Владимир Карпов.

Первый спектакль на новом месте состоится в воскресенье, 3 апреля, - это будет «Винни-Пух». И каждое воскресенье в бывшем кинотеатре «Октябрь» в 11:00 станут показывать постановки для детей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Актерам придется нелегко на новом месте
Почему на новом? ТЮЗ здесь уже работал с 2007 по 2011 годы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стоимость контракта - больше 98 миллионов рублей.
А изначально было, вообще-то, 200...

Имя: Гость
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