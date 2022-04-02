Пензенцев просят рассказать детям об опасностях игры с огнем

02.04.2022 | 14:20

В 2021 году в регионе при пожарах погибло 3 детей, 8 получили травмы и ожоги. За три месяца 2022 года 1 малыш был травмирован. Эту статистику по детской гибели и травматизму на пожарах сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

«4 февраля в Спасском районе родители оставили 4-летнего ребенка без присмотра и отлучились из дома. Из-за короткого замыкания электропроводки загорелся диван, пламя стремительно перекинулось на шторы и потолок. Вернувшись домой, родители вывели ребенка из квартиры, однако он успел получить ожоги», - рассказали подробности происшествия в пресс-службе ведомства.

25 марта в поселке Титово Пачелмского района девочки 7 и 10 лет решили поиграть в брошенном доме на Октябрьской улице. Когда дети замерзли, они затопили печку, и начался пожар. К счастью, девочки успели покинуть строение. Огонь заметил прохожий и вызвал пожарных.

Спасатели связывают подобные случаи с отсутствием у детей навыков осторожного обращения с огнем и недостаточным контролем со стороны родителей. Они просят жителей области внушить детям понимание, когда огонь и электроток полезны, а в каких случаях могут стать опасными и причинить боль.

«Не оставляйте детей одних дома даже на непродолжительное время. Прячьте в недоступное место спички, зажигалки, горючие смеси. Не оставляйте без присмотра включенную технику, а опасные электроприборы убирайте подальше от детей», - призывают родителей малышей сотрудники МЧС.

Также для защиты детей следует использовать розетки с защитным поворотным механизмом или специальные заглушки для них, установить на вентили кухонной плиты защитные колпачки и блокираторы духовки.

«Помните, что малыши не готовы адекватно реагировать на окружающие их опасности, и ответственность за них полностью несут их родители. Поэтому уделите время для обучения своего ребенка и организации безопасного пространства в доме», - советуют спасатели.