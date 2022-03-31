За сутки госпитализировали 41 жителя региона с коронавирусом

31.03.2022 | 13:31

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвердился у 279 человек. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 136 из них пришлись на Пензу, 9 - на Заречный, остальные 134 на районы: 31 - на Сердобский, 22 - на Мокшанский, 19 - на Никольский, 13 - на Пензенский, по 9 - на Колышлейский и Нижнеломовский, 8 - на Спасский, 6 - на Малосердобинский, 4 - на Пачелмский, по 2 - на Бессоновский, Каменский, Наровчатский и Кузнецкий, по 1 - на Бековский, Городищенский, Иссинский, Камешкирский и Лунинский.

За сутки госпитализация потребовалась 41 жителю региона с коронавирусом.

Также оперштаб проинформировал о смерти от COVID-19 4 человек и о выздоровлении 827 зараженных.

С начала пандемии подтвердилось в общей сложности 179 221 случай опасной инфекции, в 166 315 из них все окончилось благополучно, 5 585 человек скончались.