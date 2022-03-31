В Пензе на системы автоматизации для новых парковок потратят 16 млн

31.03.2022 | 10:13

В среду, 30 марта, в Пензе был запущен аукцион на поставку и установку систем автоматизации платных парковок в городе.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, составляет 16 млн 342 тыс. рублей. Заявки будут приниматься до 7 апреля, 11-го специальная комиссия выберет лучшую из них.

Согласно техзаданию, оборудование необходимо для пяти новых муниципальных парковок по адресам: улица Советская (в районе дома № 5), Гагарина (у дома № 28), Карла Маркса (в районе дома № 1), Свердлова (у дома № 77) и Привокзальная площадь.

«Объект закупки представляет собой пять комплексов программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации контроля въезда, выезда и оплаты с установкой оборудования парковочного комплекса.

Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать возможность задания гибкого тарифа на оплату разовой парковки с неограниченным набором параметров - в зависимости от времени суток и/или от времени, проведенного на парковке, прогрессивный тариф, ограниченный определенной суммой, разные режимы для рабочих и нерабочих дней, наличие или отсутствие бесплатного времени и др.», - говорится в документе.

Поставить комплексы, смонтировать их и провести пусконаладочные работы необходимо в течение 63 дней с момента заключения контракта.

Ранее на создание муниципальных стоянок в бюджете Пензы на 2022 год предусмотрели 20 млн рублей.

Сейчас в городе функционируют три платные муниципальные парковки: на улицах Лермонтова (у областной больницы), Пушкина и Кирова (у площади Ленина).

За 2021 год доход от их работы составил 7,7 млн рублей. В целом с 2018 года по август 2021-го платные стоянки принесли в казну 17 млн 447 тыс.

Кстати, с февраля 2022-го плата за пользование муниципальными парковками возросла и сейчас составляет 30 рублей в час. Время бесплатной стоянки увеличили с 5 до 20 минут.