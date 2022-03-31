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Общество

Пензячку пришлось вытаскивать трактором из утонувшего в луже авто

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Улице Байдукова мало жертв - она утопила еще две машины в луже. Напротив здания № 67 в водоем угодил Hyundai. Просидев в нем часа полтора, девушка-водитель буквально окоченела.

«Это просто ужас, я вообще не понимаю, что произошло, машина у меня сейчас не заводится. Я ехала и попала в огромную яму. Я уже реально вся замерзла, вообще просто в шоке, не понимаю, что мне делать. Выйти нереально - здесь огромная лужа. И никто не может ответить, что с этим делать», - пожаловалась Олеся.

Сотрудницу местного предприятия прибыл спасать ее руководитель. Работающие здесь люди всегда готовы к таким ЧП. У улицы Байдукова отвратительная репутация: дороги нет, есть только ямы с отрезками относительно ровной поверхности.

«Утром я застрял, вот вторая машина встала. Беда у нас здесь. Трактором будем девушку вытаскивать, потому что сапог нет. На ковш посадим и вытащим», - рассказал Евгений.

Олеся умудрилась выбраться из водного плена. Девушку повезли к машине Госавтоинспекции - греться и оформлять документы.

Водителю Chevrolet удалось выйти из машины самостоятельно. Он переживал, что вода зальет салон, но все обошлось.

«Я просто бампером задел, у меня днищем прочертило, и все. Смотрю: девушка стоит - тоже остановился. Вышел из машины, спросил, говорит, инспекторов вызвали. Ну я тоже тогда подожду», - отметил Алексей.

27 марта муниципальное предприятие грейдером выравнивало дорогу. Но поток тяжеловозов в течение суток возвращает ее в прежнее состояние.

В пресс-службе администрации Пензы сообщили: проектно-сметная документация на реконструкцию Байдукова разработана, вопрос только в финансировании.

Пока что погодные условия позволяют лишь грейдировать проезжую частью. Позже глубокие ямы засыплют щебнем.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Она утонула

Гость||

Это наше бессмертное будущее!

Гость||

Пишите письма мелким почерком... губернатору.

Гость||

Это наш дом, наша Родина.

Имя: Гость
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