Жительница региона заплатит за комментарий с дискредитацией ВС РФ

30.03.2022 | 13:13

43-летнюю жительницу поселка Башмаково оштрафовали на крупную сумму за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в соцсети.

3 марта женщина со своего аккаунта во «ВКонтакте» оставила комментарий под одним из постов в группе «Подслушано в Башмаково», содержащий негативную оценку действий ВС России, направленные на защиту интересов России и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности.

Сотрудник центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области во время мониторинга увидел это сообщение и задокументировал.

В отношении сельчанки возбудили дело об административном правонарушении. Она признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.