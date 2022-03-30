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Общество

Жительница региона заплатит за комментарий с дискредитацией ВС РФ

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43-летнюю жительницу поселка Башмаково оштрафовали на крупную сумму за дискредитацию Вооруженных Сил РФ в соцсети.

3 марта женщина со своего аккаунта во «ВКонтакте» оставила комментарий под одним из постов в группе «Подслушано в Башмаково», содержащий негативную оценку действий ВС России, направленные на защиту интересов России и ее граждан, поддержание международного мира и безопасности.

Сотрудник центра по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области во время мониторинга увидел это сообщение и задокументировал.

В отношении сельчанки возбудили дело об административном правонарушении. Она признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей.

«Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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гребень||

бабки за пару слов а как же свобода слова

Гость||

А в чем вина? Скоро запретят смотреть в окно, а то там

можно увидеть правду.

Гость||

Пьянь в комментариях

Гость||

походу тете сахара не досталась и она решила, что во всем виноваты войска РФ!

Гость||

Народ- вторая нефть.

Гость||

За правду, Алексею Анатольевичу,9 лет влепили...

гребень||

Гость писал(a):

За правду, Алексею Анатольевичу,9 лет влепили...
влепили потому что он был хомячком и хомячков тренировал

Гость||

Следи за собой,будь осторожен...

Этот сайт тоже мониторят...админ и поставщик инета сдадут вас с потрохами...

Гость||

Бла-бла-бла

Гость||

Гость писал(a):

За правду, Алексею Анатольевичу,9 лет влепили...
За "правду" надо вообще пожизнено давать

Гость||

гребень писал(а):

> бабки за пару слов а как же свобода слова

Штрафодобывающая отрасль.

Гость||

Гость писал(a):

За правду, Алексею Ана
Я однажды чуть не убил одного такого. Он моей малолетней дочери вздумал правду говорить про устройство тела мужчин и женщин.

Гость||

Гость писал(a):

В мире правда - это экстремизм.

Обычно да, экстремисты этим охотно пользуются. А ты?

Гость||

Гость писал(а):

Гость писал(a):

В мире правда - это экстремизм.

Обычно да, экстремисты этим охотно пользуются. А ты?

Чем пользуются? Непонятно.

Гость||

ВК под колпаком у вертухаев!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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