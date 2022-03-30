Кузнецкий район стал лидером по суточному приросту случаев COVID-19

30.03.2022 | 13:25

В среду, 30 марта, в региональном оперативном штабе рассказали о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

За минувшие сутки выявили 283 заразившихся, госпитализировано 55 пациентов.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Кузнецком районе - 71. В областном центре прибавилось 58 новых пациентов.

Также в суточную статистику по заболеваемости попали Каменский (41 случай COVID-19), Пензенский (22), Белинский (16), Сердобский (13) районы, ЗАТО Заречный (11), Бессоновский (9), Иссинский (8), Никольский, Башмаковский (по 6), Неверкинский (4), Колышлейский, Лунинский, Тамалинский (по 3), Бековский, Сосновоборский (по 2), Городищенский, Камешкирский, Лопатинский, Мокшанский, Шемышейский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 178 942 случая коронавируса. Выздоровело 165 488 человек (+995 выписаны за сутки), инфекция унесла жизни 5 581 (+6).