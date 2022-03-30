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Общество

Более 50 студентов вузов выразили желание работать в «Дамате»

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Во время ярмарок вакансий желание работать в группе компаний «Дамате» выразили более 50 студентов.

23 марта представители холдинга побывали на Дне карьеры в Российском государственном аграрном университете - МСХА имени К. А. Тимирязева, а 25-го числа приняли участие в «Ярмарке выпускников и вакансий» Пензенского государственного аграрного университета.

По итогам этих мероприятий с работодателями встретились свыше 1 300 студентов.

Будущие выпускники интересовались трудоустройством по направлениям «технология», «агрономия», «зоотехния» и «экономика».

Подобные совместные мероприятия с учебными заведениями - хорошая возможность для студентов сделать первый шаг к трудоустройству, стажировке или производственной практике.

На площадках вузов компания организовала корпоративные стенды, где состоялись очные встречи и общение с учащимися.

Студенты, у которых в минувшем году была практика на предприятиях агрохолдинга, тоже заявили о готовности устроиться в «Дамате». Выпускники отметили, что для них важно трудиться по специальности на современном и высокотехнологичном оборудовании, в компании, создающей комфортные условия для работы, и в непосредственной близости к дому.

«Работа с молодежью является важной стратегической задачей для компании, процесс прохождения практики и стажировки на объектах отработан и проходит по четкой эффективной схеме. Это позволяет максимально эффективно понять потенциал студента и сразу погрузить студентов в рабочий процесс, выполняя реальные производственные задачи. «Дамате» - динамично развивающийся холдинг, поэтому мы очень заинтересованы в молодых и перспективных специалистах, уже прошедших практику на наших предприятиях», - прокомментировала заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова.

На предприятиях «Дамате» успешно работают и строят карьеру выпускники аграрных и технических вузов. Так, в 2021 году трудоустроились более 100 студентов, а свыше 110 прошли практику, в том числе в составе студотрядов.

«Дамате» постоянно создает рабочие места, запуская новые производства, расширяя мощность действующих предприятий. Агрохолдинг набирает сотрудников, информацию об актуальных вакансиях можно найти по ссылке и на сайтах hh.ru и superjob.ru.

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