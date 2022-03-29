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Общество

В минтруде рассказали, кто может пройти профессиональное обучение

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В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области рассказали о том, кто и где может пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профобразование при содействии службы занятости населения.

Записаться на обучение могут следующие категории соискателей:

- граждане в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более 4 месяцев не могут найти работу;

- граждане до 35 лет без профессионального или высшего образования;

- граждане до 35 лет, находящиеся под риском увольнения;

- студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебных заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности;

- молодые мамы в декрете;

- неработающие матери дошкольников;

- граждане 50 лет и старше;

- предпенсионеры.

В ближайшее время также будет открыта возможность для записи всем гражданам, находящимся под риском увольнения, вне зависимости от возраста, и всем безработным жителям области.

Обучение организуют четыре региональных оператора: Центр опережающей профессиональной подготовки, Пензенский государственный университет, Пензенский государственный технологический университет, Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской федерации.

Для участия в программе следует подать заявку на единой цифровой платформе «Работа России».

«После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости населения. Специалисты помогут подобрать оптимальную образовательную программу», - уточнили в пресс-службе регионального минтруда.

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Гость||

Как стать АйТи спициалистом, очень надо.

Гость||

Я бы в мэры или губернаторы или главой области рванул или в прокуроры лицо умное умею делать

Гость||

Гость писал(а):

> Как стать АйТи спициалистом, очень надо.

Присоединяюсь к вопросу.

Имя: Гость
Комментарий:

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