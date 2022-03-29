В Кузнецке ждут возвращения рабочей силы из других регионов

29.03.2022 | 09:30

В Кузнецке пока не почувствовали изменений на рынке труда, связанных с ухудшением экономической обстановки. Об этом сообщили на оперативном совещании в местной мэрии в понедельник, 28 марта.

«У нас по занятости что происходит?» - спросил глава администрации города Сергей Златогорский.

«Не изменилась ситуация. Нет организаций, которые подали бы сведения о введении какого-то режима. В этом году всего два предприятия объявили о предстоящем сокращении: на городском предприятии сократили одного человека, на самарском - троих жителей Кузнецка», - доложили ему.

При этом обращения от соискателей есть, поток увеличился, но пока незначительно.

«Наш отъехавший в другие города народ сейчас потянется назад. Поэтому готовность к приему людей, нуждающихся в работе, должна быть повышенная», - поручил Златогорский.

Он подчеркнул, что важно активизировать поддержку местных предпринимателей: одним помочь преодолеть кризисную ситуацию, другим развиться.

«Надо показывать жителям города места, где нуждаются в рабочей силе. Может быть, это не такая крутая работа, как в Москве, может быть зарплата поменьше, но работа должна быть», - подчеркнул мэр Кузнецка.