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Общество

Пензенские детсадовцы на день стали водителями и инспекторами

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Инспекторы ГИБДД навестили самых маленьких жителей и гостей города Пензы. В детсаду, который посещают в том числе и дети, эвакуированные из Донецкой и Луганской народных республик, организовали обучающее мероприятие, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения.

Для ребят в игровой форме провели специальный урок, чтобы они не допускали ошибок, которые могут привести к трагическим последствиям.

«Школьникам напомнили правила безопасного перехода проезжей части, объяснили значения сигналов светофора и рассказали, для чего нужно использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Кроме этого, детям объяснили, для чего нужны ремни безопасности и детские удерживающие устройства. После беседы ребята приступили к практической части мероприятия», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по области Юлия Кулигина.

Воспитанники детского сада смогли попробовать себя в роли водителей и инспекторов дорожного движения.

«Мне сегодня очень понравилось мероприятие, и я хочу стать регулировщиком», - рассказала воспитанница детского сада.

В завершение мероприятия всем ребятам подарили календари с символикой Госавтоинспекции.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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