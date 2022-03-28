Сетевое издание|18+|Понедельник|28 мар 2022|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Сердобский район стал лидером по суточному приросту случаев COVID-19

Печать
Telegram

В понедельник, 28 марта, стало известно о 304 случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки. Госпитализированы 42 пациента.

Накануне, 27-го числа, подтвердилось 313 случаев заражения, на больничной койке оказались тоже 42 человека.

В региональном оперативном штабе сообщили, что больше всего пациентов за минувшие сутки прибавилось в Сердобском районе - 64. В областном центре выявили 58 случаев инфекции.

В суточную статистику заболеваемости вошли также Кузнецкий (55 заразившихся), Белинский (27) Башмаковский (20), Пензенский (19), Каменский (14), Колышлейский (12), Неверкинский, Пачелмский, Тамалинский (по 5) районы, ЗАТО Заречный (4), Городищенский, Камешкирский (по 3), Бессоновский, Малосердобинский, Никольский (по 2), Бековский, Лопатинский, Лунинский, Сосновоборский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 178 368 случаев COVID-19. 163 507 человек побороли инфекцию (+975 выписаны за сутки), 5 567 погибли (+13).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Скукота, тьфу

Гость||

Сходи убейся от скуки, можно по весёлому головой об стену

Гость||

Потому что у руля сидит полная бездарь!

Гость||

Гость писал(a):

Сходи убейся от скуки, можно по весёлому головой об стену
Ты походу уже убитый не только об стену, а и об асфальт, судя повеселее неадекватному.

Гость||

лечить надо а не считать то чего нет напомню орви это сезонные вирусные инфекции протекают они по разному в зависимости от еды которую человек употребляет а в основном это дерьмо которое предлагает нам разное ашаны ашоты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте