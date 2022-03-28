Сердобский район стал лидером по суточному приросту случаев COVID-19

28.03.2022 | 13:26

В понедельник, 28 марта, стало известно о 304 случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки. Госпитализированы 42 пациента.

Накануне, 27-го числа, подтвердилось 313 случаев заражения, на больничной койке оказались тоже 42 человека.

В региональном оперативном штабе сообщили, что больше всего пациентов за минувшие сутки прибавилось в Сердобском районе - 64. В областном центре выявили 58 случаев инфекции.

В суточную статистику заболеваемости вошли также Кузнецкий (55 заразившихся), Белинский (27) Башмаковский (20), Пензенский (19), Каменский (14), Колышлейский (12), Неверкинский, Пачелмский, Тамалинский (по 5) районы, ЗАТО Заречный (4), Городищенский, Камешкирский (по 3), Бессоновский, Малосердобинский, Никольский (по 2), Бековский, Лопатинский, Лунинский, Сосновоборский (по 1) районы.

Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 178 368 случаев COVID-19. 163 507 человек побороли инфекцию (+975 выписаны за сутки), 5 567 погибли (+13).