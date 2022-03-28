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Общество

Пензенцам напомнили о возможности оплатить газ без комиссии

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» напоминает жителям Пензенской области, что передать показания приборов учета газа и произвести оплату без комиссии можно в Личном кабинете абонента.

Для регистрации в Личном кабинете необходимо зайти на сайт www.penzaregiongaz.ru в раздел «Личный кабинет. Оплата газа без комиссии» или ввести в строке браузера адрес мойгаз.смородина.онлайн.

Кроме того, на лицевой стороне единого платежного документа размещен QR-код, сканирование которого предоставляет возможность регистрации в Личном кабинете.

Также для скачивания доступно приложение «Мой ГАЗ» в сервисах приложений мобильных устройств.

Дополнительную информацию о способах оплаты и передачи показаний можно найти на сайте www.penzaregiongaz.ru.

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