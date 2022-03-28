Пензенским IT-специалистам дадут отсрочку от армии

28.03.2022 | 15:48

Пензенцам, которые работают в IT-сфере, положена отсрочка от службы в рядах ВС РФ. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в telegram-канале «Объясняем. Пензенская область».

Отсрочку оформят автоматически. Для этого следует предоставить необходимые документы в военкомат.

В telegram-канале утверждается, что свой статус можно подтвердить «электронно». Тем же способом доступна подача документов.

Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков прокомментировал ситуацию с фейковыми сообщениями, поступающими на телефоны граждан в регионе. Звонившие от имени Центрального военного комиссариата России просили явиться в военкомат.

«Спецоперация проводится в штатном режиме. Военкоматы Пензенской области не приглашают добровольцев, не проводят мобилизации, не проводят других подобных мероприятий», - сообщил тогда Андрей Сурков.