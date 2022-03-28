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Общество

Пензенским IT-специалистам дадут отсрочку от армии

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Пензенцам, которые работают в IT-сфере, положена отсрочка от службы в рядах ВС РФ. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в telegram-канале «Объясняем. Пензенская область».

Отсрочку оформят автоматически. Для этого следует предоставить необходимые документы в военкомат.

В telegram-канале утверждается, что свой статус можно подтвердить «электронно». Тем же способом доступна подача документов.

Ранее военный комиссар региона Андрей Сурков прокомментировал ситуацию с фейковыми сообщениями, поступающими на телефоны граждан в регионе. Звонившие от имени Центрального военного комиссариата России просили явиться в военкомат.

«Спецоперация проводится в штатном режиме. Военкоматы Пензенской области не приглашают добровольцев, не проводят мобилизации, не проводят других подобных мероприятий», - сообщил тогда Андрей Сурков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А кто же будет родину защищать война идёт!

Гость||

Почему не перечислили пензенские IT-организации, а то не понятно куда специалистам обращаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Отсрочку оформят автоматически.
В обмен на загранпаспорт?

Гость||

Гость писал(a):

А кто же будет родину защищать война идёт!
так на территории родины тишина, от кого ее защищать то?

Гость||

Гость писал(a):

В обмен на загранпаспорт?
загран паспорт дело личное, никто адекатный его не отдаст если он действенный

Гость||

А много у нас официально зарегистрированных IT-компаний с заработной платой сотрудника не меньше 150 тыс/мес.?

Гость||

Гость писал(a):

Почему не перечислили пензенские IT-организации, а то не понятно куда специалистам обращаться
Обращаться нужно во военкомат, статью внимательнее читайте. Перечислять IT-компании незачем, человек пришлет справку, что является сотрудником оной, официально зарегистрированной, и все в порядке.

Гость||

Щас чинки своих чад в IT-специалистов записывать начнут, а потом нас заставят покупать продукцию этих "IT-специалистов".

Гость||

Гость писал(a):

Щас чинки своих чад в IT-специалистов записывать начнут, а потом нас заставят покупать продукцию этих "IT-специалистов".
Газпром уже разработал программу, фиг квитанцию оплатишь по коду. Дебилы.

Гость||

Куда в Пензе можно резюме отправить?

Гость||

Гость писал(a):

Куда в Пензе можно резюме отправить?
на хедхантер, куда же еще

Гость||

Гость писал(a):

А много у нас официально зарегистрированных IT-компаний с заработной платой сотрудника не меньше 150 тыс/мес.?
Хорошее замечание. По сути отсрочку получит... никто

Гость||

У медведева сын тоже айти специалист?

Гость||

Гость писал(a):

По сути отсрочку получит... никто
на каком основании? Если работодатель официально зарегистрирован, как IT-компания, то в чем вопрос? Не будет отсрочки, подадут в суд. Есть указ Президента и извольте выполнять.

Гость||

Это они сейчас соберут все данные где все айтишники прячутся А потом их можно брать тепленькими

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Имя: Гость
Комментарий:

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