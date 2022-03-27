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Общество

В села области планируют трудоустроить 30 земских фельдшеров

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, что в ФАПе села Дмитриевка Иссинского района появился новый земский фельдшер.

Медицинская сестра Екатерина Золотухина будет обслуживать жителей трех сел: Дмитриевки, Александровки, Архаровки. Ее появления местное население ждало с июня минувшего года.

Медсестра стала участницей региональной программы «Земский фельдшер», ей положена единовременная выплата в 500 000 рублей. Для получения денег нужно будет проработать в селе в течение пяти лет.

В пресс-службе минздрава области добавили, что в 2022 году планируется трудоустройство в селах 30 земских фельдшеров.

22 марта на заседании коллегии министерства здравоохранения региона заместитель министра Дмитрий Зиновьев сообщил, что в Сурском крае в 2021 году в медучреждения пришли работать 389 врачей.

Однако специалистов в области по-прежнему не хватает. «Наиболее востребованы на сегодня педиатры, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, психиатры-наркологи», - перечислил Зиновьев.

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Гость||

Термин какой-то архаичный - "земские", как будто в 19 веке живем

Гость||

Вопрос лишь в том через сколько сбегут от туда?400 врачей?столько не выпускают.Везет селам деревням а тут ФМБА в заречном и то сне могут врачей десятилетиями найти и остаются жители без помощи

Гость||

Гость писал(a):

Термин какой-то архаичный - "земские", как будто в 19 веке живем
Это то чего эти хотят и куда загоняют регион.

Гость||

мечтать не вредно, людей уже в сёлах нет, а не лучше больных на приём возить, что в селе доктор скажет анализов нет, только визуально посмотрит и всё.

Гость||

Медицинская сестра будет ОБСЛУЖИВАТЬ! Прикольно..

Гость||

Так у нас же не лечат,а оказывают медицинские услуги согласно прейскуранту

Гость||

Зеленкой будут лечить и заговорами?

Гость||

Через 5 лет(в лучшем случае) медработники уедут. И опять 25.8480

Гость||

фельдшер и медицинская сестра не одно и то же.

Гость||

За прибвку к зарплате в 8 тысяч с копейками,она решила жить 5 лет по колено в говне?

Гость||

Очередная показуха

Имя: Гость
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