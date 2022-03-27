В села области планируют трудоустроить 30 земских фельдшеров

27.03.2022 | 11:14

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области рассказали, что в ФАПе села Дмитриевка Иссинского района появился новый земский фельдшер.

Медицинская сестра Екатерина Золотухина будет обслуживать жителей трех сел: Дмитриевки, Александровки, Архаровки. Ее появления местное население ждало с июня минувшего года.

Медсестра стала участницей региональной программы «Земский фельдшер», ей положена единовременная выплата в 500 000 рублей. Для получения денег нужно будет проработать в селе в течение пяти лет.

В пресс-службе минздрава области добавили, что в 2022 году планируется трудоустройство в селах 30 земских фельдшеров.

22 марта на заседании коллегии министерства здравоохранения региона заместитель министра Дмитрий Зиновьев сообщил, что в Сурском крае в 2021 году в медучреждения пришли работать 389 врачей.

Однако специалистов в области по-прежнему не хватает. «Наиболее востребованы на сегодня педиатры, терапевты, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, психиатры-наркологи», - перечислил Зиновьев.