В пензенских школах смягчили противоэпидемические меры

27.03.2022 | 09:52

Пензенские школьники теперь могут заниматься в разных кабинетах, а не в одном. Кроме того, больше нет необходимости разделять потоки учеников в образовательных учреждениях, уроки допустимо начинать в одно время.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора России. Приводится текст постановления, подписанного главным санитарным врачом, согласно которому антиковидные меры в школах смягчились.

Изменения коснулись рассадки ребят на экзаменах: отпала необходимость сидеть «зигзагом» с дистанцией 1,5 метра. У контактных учащихся больше не будут требовать справку от врача, ее станут предъявлять лишь переболевшие.

Кроме того, разрешено заполнять летние оздоровительные лагеря на 100%.

«Сохранились генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.