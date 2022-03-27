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Общество

В пензенских школах смягчили противоэпидемические меры

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Пензенские школьники теперь могут заниматься в разных кабинетах, а не в одном. Кроме того, больше нет необходимости разделять потоки учеников в образовательных учреждениях, уроки допустимо начинать в одно время.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора России. Приводится текст постановления, подписанного главным санитарным врачом, согласно которому антиковидные меры в школах смягчились.

Изменения коснулись рассадки ребят на экзаменах: отпала необходимость сидеть «зигзагом» с дистанцией 1,5 метра. У контактных учащихся больше не будут требовать справку от врача, ее станут предъявлять лишь переболевшие.

Кроме того, разрешено заполнять летние оздоровительные лагеря на 100%.

«Сохранились генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков», - отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

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Гость||

Спектакль окончен. Гаснет свет

Гость||

Сейчас другой спектакль идёт.

Гость||

В школах и колледжах требуют продолжать носить маски ученикам и учителям. Это противозаконно теперь?

Гость||

Болеть вредно для здоровья.

Гость||

вот это профессионалы в области микрона

Гость||

Хватит нам лапшу на уши вешать . Если у нас все хорошо почему отменили впр и перенесли на осень, сославшись на короновирус. Если у нас так все плохо, почему снимают ограничения? П

Гость||

Гость писал(a):

Хватит нам лапшу на уши вешать . Если у нас все хорошо почему отменили впр и перенесли на осень, сославшись на короновирус. Если у нас так все плохо, почему снимают ограничения? П
Потому что отменят эти ВПР совсем, ибо пустое, для отчётности. Но пока не отменили (бюрократия) решили отложить. До отмены. Приказ будет в августе к новому учебному году.

Гость||

Еще бы с ЕГЭ решили вопрос об отмене и возвращению традиционной советской сдаче экзаменов.

Когда педагоги в виде комиссии спрашивают и делают вывод о знании предмета, а не компьютер с помощью наугад поставленного варианта ответа.

Гость||

Чтобы традиционные экзамены сдавать, надо УЧИТЬ детей традиционно. А кто это будет делать?

Имя: Гость
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