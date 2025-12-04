Спасатели достали врезавшийся в руку малыша элемент цепочки

04.12.2025 | 13:02

В среду, 3 декабря, пензенские спасатели пришли на помощь маленькому ребенку. В его руку врезался элемент нательной цепочки.

Родители не смогли вытащить деталь самостоятельно и обратились в центр обработки экстренных вызовов системы 112, оттуда сигнал поступил в пожарно-спасательный центр.

Специалисты прибыли на место и с помощью инструмента деблокировали руку малыша. Медицинская помощь ему не потребовалась, уточнили в ППСЦ.

Маленькие дети нередко попадают в ситуации, когда требуется участие спасателей. Так, в августе на улице Измайлова в Пензе и в июле на улице Радужной в Засечном мальчики засунули пальцы в монетоприемник автомата по продаже воды. Доставать руки в обоих случаях пришлось сотрудникам ППСЦ.

Также летом семейная пара вызвала спасателей в 3-й проезд Можайского, чтобы освободить малыша, надевшего на палец металлическую трубку. А на улице Бородина рука ребенка застряла между кабиной и створкой лифта. Специалисты отжали дверь и освободили кисть.