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Общество

В Пензе молодые педагоги сразились за звание лучшего

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Поддержка студентов - главная награда участников конкурса молодых преподавателей вузов. У Евгения Курдюкова, доцента кафедры общей клинической фармакологии, педагогический стаж - шесть лет. Он преподает фармакогнозию и фитотерапию, обучая, как лекарственные растения влияют на организм человека. Считает, что эта наука теперь особо актуальна.

«Более 250 лекарственных растений произрастает в нашей полосе. Студентам это реально интересно, потому что можно разработать препарат, изучить лекарственные растения. Даже от ковида можно делать: недавно была доказана эффективность чаги - она как раз обладает противовирусной активностью при ковиде», - отметил Евгений Курдюков.

В конкурсе участвовали восемь человек. Общий выход на сцену - уже последний этап. Сначала преподаватели провели открытые практические занятия, затем каждый - по одному воспитательному мероприятию на заданную тему, в основном на гражданско-патриотическую.

В заключение молодые педагоги раскрыли свой творческий потенциал через «визитку» - хореографический или вокальный номер.

В итоге победителем 2022-го года назван Александр Полянсков из пензенского филиала военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева.

«Еще курсантом я стал активно заниматься научной деятельностью. За время службы на различных офицерских должностях я приобрел бесценный опыт в проведении испытаний различных систем вооружения. Я осознал внутреннюю необходимость передачи этого опыта курсантам», - пояснил Александр Полянсков.

В активе преподавателя - около 50 научных трудов, под его руководством курсанты неоднократно становились победителями и призерами разных конкурсов, проводимых Министерством обороны.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Уже и в вузах этой чепухой занялись, тьфу!

Гость||

Уже и военные начали ерундой маяться вместо того, чтобы делом заниматься!

Гость||

"молодые педагоги сразились". На шпагах что ли "сразились?

Гость||

Бабка-травница ноне фитотеропевт-фармагзолог (тьфу!). иксперт в зельеварении. По идее этот хмырь 9 месяцев в году должен по лесам и горам лазить)

Имя: Гость
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