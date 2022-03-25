В Пензе молодые педагоги сразились за звание лучшего

25.03.2022 | 20:41

Поддержка студентов - главная награда участников конкурса молодых преподавателей вузов. У Евгения Курдюкова, доцента кафедры общей клинической фармакологии, педагогический стаж - шесть лет. Он преподает фармакогнозию и фитотерапию, обучая, как лекарственные растения влияют на организм человека. Считает, что эта наука теперь особо актуальна.

«Более 250 лекарственных растений произрастает в нашей полосе. Студентам это реально интересно, потому что можно разработать препарат, изучить лекарственные растения. Даже от ковида можно делать: недавно была доказана эффективность чаги - она как раз обладает противовирусной активностью при ковиде», - отметил Евгений Курдюков.

В конкурсе участвовали восемь человек. Общий выход на сцену - уже последний этап. Сначала преподаватели провели открытые практические занятия, затем каждый - по одному воспитательному мероприятию на заданную тему, в основном на гражданско-патриотическую.

В заключение молодые педагоги раскрыли свой творческий потенциал через «визитку» - хореографический или вокальный номер.

В итоге победителем 2022-го года назван Александр Полянсков из пензенского филиала военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева.

«Еще курсантом я стал активно заниматься научной деятельностью. За время службы на различных офицерских должностях я приобрел бесценный опыт в проведении испытаний различных систем вооружения. Я осознал внутреннюю необходимость передачи этого опыта курсантам», - пояснил Александр Полянсков.

В активе преподавателя - около 50 научных трудов, под его руководством курсанты неоднократно становились победителями и призерами разных конкурсов, проводимых Министерством обороны.