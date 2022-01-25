COVID-19 в области: выявлено 215 заразившихся, госпитализировано 83

25.01.2022 | 13:45

В Пензенской области за сутки выявили 215 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 83 человека. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику заболеваемости попали Пенза (118 новых случаев), Пензенский (23), Нижнеломовский (16), Бессоновский (14) районы.

Менее 10 инфицированных выявили в Иссинском и Кузнецком (по 8), Земетчинском (7) районах, ЗАТО Заречный (5), а также в Мокшанском (3), Вадинском, Городищенском, Наровчатском, Никольском и Шемышейском (по 2), Спасском, Лунинском и Пачелмском (по 1) районах.

Общее число случаев COVID-19 в области достигло 106 413.

За минувшие сутки медики выписали 69 пациентов, всего с начала эпидемии выздоровело 95 881 человек. Зарегистрировано 6 новых смертей, общее число погибших составило 4 844.