COVID-19 в области: выявлено 215 заразившихся, госпитализировано 83

В Пензенской области за сутки выявили 215 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 83 человека. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в региональном оперативном штабе.
В суточную статистику заболеваемости попали Пенза (118 новых случаев), Пензенский (23), Нижнеломовский (16), Бессоновский (14) районы.
Менее 10 инфицированных выявили в Иссинском и Кузнецком (по 8), Земетчинском (7) районах, ЗАТО Заречный (5), а также в Мокшанском (3), Вадинском, Городищенском, Наровчатском, Никольском и Шемышейском (по 2), Спасском, Лунинском и Пачелмском (по 1) районах.
Общее число случаев COVID-19 в области достигло 106 413.
За минувшие сутки медики выписали 69 пациентов, всего с начала эпидемии выздоровело 95 881 человек. Зарегистрировано 6 новых смертей, общее число погибших составило 4 844.
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Да потому что....в Заречном три школы закрыли, а в официальной статистике что видим? Опять 5 заболевших и так уже не первый день.....ну вы поняли.