Общество

COVID-19 в области: выявлено 215 заразившихся, госпитализировано 83

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В Пензенской области за сутки выявили 215 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 83 человека. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику заболеваемости попали Пенза (118 новых случаев), Пензенский (23), Нижнеломовский (16), Бессоновский (14) районы.

Менее 10 инфицированных выявили в Иссинском и Кузнецком (по 8), Земетчинском (7) районах, ЗАТО Заречный (5), а также в Мокшанском (3), Вадинском, Городищенском, Наровчатском, Никольском и Шемышейском (по 2), Спасском, Лунинском и Пачелмском (по 1) районах.

Общее число случаев COVID-19 в области достигло 106 413.

За минувшие сутки медики выписали 69 пациентов, всего с начала эпидемии выздоровело 95 881 человек. Зарегистрировано 6 новых смертей, общее число погибших составило 4 844.

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Гость||

Да потому что....в Заречном три школы закрыли, а в официальной статистике что видим? Опять 5 заболевших и так уже не первый день.....ну вы поняли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за сутки выявили 215 случаев коронавирусной инфекции
И все антипрививочники.

Гость||

Если еще опыт добавить,то статистика другая будет,омикрон тесты плохо показывают говорят.

Гость||

Опыт это орви

Гость||

Гость писал(a):

Опыт это орви
Все в курсе что мракобесам постоянно мерещатся опыты. Нюрнбергский трибунал так сказать у них на слуху.

Гость||

Гость писал(а):

Все в курсе что мракобесам

> постоянно мерещатся опыты. Нюрнбергский трибунал так сказать у них на

> слуху.

Дибилойд как всегда тута, не устал ещё бред городить, ущербный ты наш...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выявили 215 случаев коронавирусной инфекции, госпитализировано 83 человека
Остальных зарыли?

Гость||

А где тот дурачек с крематорием, опять его ональное дупло черенком от лопаты пользуются копальщики могил из Чемодановки, ну как закончат пусть напишет о стройке небольшого крематорий.

Гость||

Гость писал(a):

Даже по вашему великому ОРТ
Тут стоит сказать ради правды что, во-первых, ОРТ ликвидировали 1 сентября 2002 года и, во-вторых, главные потребители ТВ мракобесы. Никто не знает о чём говорят на ЗомбиТВ. Но если спросить мракобеса, то он сделает подробный обзор.

Имя: Гость
Комментарий:

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