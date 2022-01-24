В Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 218 жителей

24.01.2022 | 13:45

В понедельник, 24 января, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 218 новых случаях коронавируса в регионе.

96 из них пришлись на Пензу, 35 - на Нижнеломовский район, 23 - на Пензенский, по 8 - на Вадинский район и город Заречный, 7 - на Никольский район, по 6 - на Бессоновский и Кузнецкий, 5 - на Иссинский, по 4 - на Наровчатский и Пачелмский, по 3 - на Спасский, Земетчинский и Мокшанский, 2 - на Башмаковский, по 1 - на Белинский, Городищенский, Лунинский, Сосновоборский и Шемышейский.

Кроме того, оперштаб проинформировал о еще 6 жертвах коронавируса и 67 выписанных пациентах.

С начала пандемии в Пензенской области COVID-19 подтвердился в 106 198 случаях, 95 812 человек выздоровели, 4 838 скончались.