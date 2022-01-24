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Общество

В кинотеатре в Пензе проведут пожарные учения

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Во вторник, 25 января, в Пензе пройдут пожарно-тактические учения. Согласно легенде, местом возгорания станет один из зрительных залов кинокомплекса «Современник» на улице Пушкина.

«В рамках учений будут отработаны вопросы спасения людей и ликвидации пожара, взаимодействие со службами жизнеобеспечения города и администрации объекта», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сколько специализированной техники и сотрудников предполагается задействовать в мероприятии, не уточняется.

В пятницу, 21 января, пожарно-тактические учения были проведены в ТРЦ «Коллаж». Там потушили условное возгорание.

В июле 2021 года персонал и посетителей «Современника» эвакуировали из-за короткого замыкания (снаружи под вывеской задымилась проводка). Никто не пострадал.

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Гость||

о тпетухе говорить будут а он то смотрит своим лиловым взглядом

Гость||

А в этот момент он может в другом месте клюнуть.

Имя: Гость
Комментарий:

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