В кинотеатре в Пензе проведут пожарные учения

24.01.2022 | 10:18

Во вторник, 25 января, в Пензе пройдут пожарно-тактические учения. Согласно легенде, местом возгорания станет один из зрительных залов кинокомплекса «Современник» на улице Пушкина.

«В рамках учений будут отработаны вопросы спасения людей и ликвидации пожара, взаимодействие со службами жизнеобеспечения города и администрации объекта», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сколько специализированной техники и сотрудников предполагается задействовать в мероприятии, не уточняется.

В пятницу, 21 января, пожарно-тактические учения были проведены в ТРЦ «Коллаж». Там потушили условное возгорание.

В июле 2021 года персонал и посетителей «Современника» эвакуировали из-за короткого замыкания (снаружи под вывеской задымилась проводка). Никто не пострадал.