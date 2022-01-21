Стало известно, зачем к «Коллажу» приехали пожарные и медики

21.01.2022 | 10:33

В пятницу, 21 января, пензенцев встревожили спецавтомобили у торгово-развлекательного центра «Коллаж» на проспекте Строителей.

Фото с места событий появилось в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлены пожарные машины и кареты скорой помощи.

«Или учения, или ложное минирование» , - предположил один из комментаторов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», ничего экстраординарного не произошло: в торговом комплексе проходили учения с участием пожарных подразделений, которые тушили условное возгорание.