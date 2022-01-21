Стало известно, зачем к «Коллажу» приехали пожарные и медики

В пятницу, 21 января, пензенцев встревожили спецавтомобили у торгово-развлекательного центра «Коллаж» на проспекте Строителей.
Фото с места событий появилось в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлены пожарные машины и кареты скорой помощи.
«Или учения, или ложное минирование» , - предположил один из комментаторов.
Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», ничего экстраординарного не произошло: в торговом комплексе проходили учения с участием пожарных подразделений, которые тушили условное возгорание.
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penzainform.ru писал(a):
Ну наконец то!