Общество

Стало известно, зачем к «Коллажу» приехали пожарные и медики

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В пятницу, 21 января, пензенцев встревожили спецавтомобили у торгово-развлекательного центра «Коллаж» на проспекте Строителей.

Фото с места событий появилось в группе «Автохам Пенза» в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлены пожарные машины и кареты скорой помощи.

«Или учения, или ложное минирование» , - предположил один из комментаторов.

Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», ничего экстраординарного не произошло: в торговом комплексе проходили учения с участием пожарных подразделений, которые тушили условное возгорание.

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Источник — фото vk.com/avtohampenza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стало известно...

Ну наконец то!

Гость||

Может надо сначала информировать население о планируемых учениях. Может хватит народ кошмарить? То школы, то ТЦ.

Гость||

Приехали забрать в психушку посетителей, хехе

Гость||

Гость писал(a):

Приехали забрать в психушку посетителей, хехе
Наоборот выпустили.

Имя: Гость
Комментарий:

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