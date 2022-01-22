Дачникам на заметку: за что могут отнять участок

22.01.2022 | 18:17

Владельцы земельных участков обязаны соблюдать законодательство. Специалисты Росреестра рассказали, за какие нарушения можно получить штраф или даже лишиться участка.

К самым распространенным нарушениям в ведомстве отнесли нецелевое использование земель, самовольное занятие земельного участка и неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества.

В Росреестре отметили, что подобные нарушения могут привести к наказанию. Если вовремя не выполнить предписания, то может быть назначен штраф, который зависит от кадастровой стоимости земельного участка. Имеет значение, кто является виновником: юридическое лицо, физическое или должностное.

В ведомстве подчеркнули, что в самых запущенных случаях мерой наказания может стать изъятие земель. Принудительное изъятие проводится при отказе собственника устранить выявленное нарушение и после его привлечения к административной ответственности. Сделать это может только суд.

Основания, по которым Росреестр может запустить процедуру изъятия земельного участка у собственника или расторгнуть с ним договор аренды, указаны в гражданском и земельном кодексах. Это неиспользование участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в течение трех лет; использование земельного участка не в соответствии с установленными для него целевым назначением и (или) видом разрешенного использования.