ЖК «Парк Рояль» - лекарство от плохого настроения

21.01.2022 | 16:55

Спорт - лекарство от плохого настроения. А значит, в ЖК «Парк Рояль» хмурых людей не будет, а если и будут, то ненадолго.

На крыше шестого этажа - воркаут-площадка под открытым небом, а еще турники и тренажеры - все, что нужно для отличного настроения.

А если для души нужен максимальный комфорт, стоит спуститься на первый этаж - в фитнес-зал для жителей.

Йога или стретчинг, силовые или кардиотренировки - можно выбрать свой способ поднять настроение.

А ЖК «Парк Рояль» предоставит для этого все условия.

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.