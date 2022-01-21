ЖК «Парк Рояль» - лекарство от плохого настроения

Спорт - лекарство от плохого настроения. А значит, в ЖК «Парк Рояль» хмурых людей не будет, а если и будут, то ненадолго.
На крыше шестого этажа - воркаут-площадка под открытым небом, а еще турники и тренажеры - все, что нужно для отличного настроения.
А если для души нужен максимальный комфорт, стоит спуститься на первый этаж - в фитнес-зал для жителей.
Йога или стретчинг, силовые или кардиотренировки - можно выбрать свой способ поднять настроение.
А ЖК «Парк Рояль» предоставит для этого все условия.
Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на наш.дом.рф.
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