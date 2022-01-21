Общество

В Пензенской области картофель за год подорожал на 89,8%

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В пятницу, 21 января, Пензастат опубликовал данные о росте цен на плодоовощную продукцию в 2021 году. В целом их стоимость увеличилась на 18,1%.

В частности, картофель вырос в цене на 89,8%, овощи - на 19,9%, фрукты и цитрусовые - на 8,4%.

«Из овощей в наибольшей степени подорожали капуста белокочанная свежая (в 3 раза), чеснок (на 58,4%), свекла столовая (на 41,2%), морковь (на 37,1%). Из фруктов самый высокий рост цен зафиксирован на виноград (15,9%), груши (12,3), бананы (9,3%)», - уточнили в Пензастате.

Подешевели яблоки: их стоимость за год снизилась на 8,3%.

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Источник — фото № 2 Пензастата
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Гость||

Неожиданно))))

Гость||

зато рапортуют ежегодно местничковые урожайность высокая экономика не под ням а по часам растет сельское хозяйство и промышленность развивается.

Гость||

Вот реальные дела Олега за год! Мощно!

Гость||

Лишь бы проститутки не дорожали.

Гость||

А инфляция все равно 8%) Не верьте своим глазам)))

Гость||

Свою сажать надо! И вкуснее и дешевле! А в магазинах черная и неизвестно как выращенная, пусть подавятся эти буржуи!

Гость||

Ну чё, мощно работает Олег??

Гость||

А причем здесь губернатор?

Гость||

Гость писал(a):

А причем здесь губернатор?
Конечно не причем. Вы сами же голосовали за это.

Гость||

Глаза разуйте господа!!

Гость||

И нисколько не жалею. Предложите свой выбор

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.01.2022 11:18|

А причем здесь губернатор?

Деточка, здесь разговаривают взрослые люди, иди, иди отсель. Раз не понимаешь о чём речь.

Гость||

Деточка уже вполне взрослая дама. И не надо хамить. В отличие от Вам я намного грамотнее Вас

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.01.2022 11:22|

И нисколько не жалею. Предложите свой выбор

Олег, так в этом ни кто и не сомневается, ты же рвался сюда, разве ж ты пожалеешь

Гость||

Ничего, скоро весна, лебеда лопухи пойдут, одуванчики. Ежатина тоже.

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Имя: Гость
Комментарий:

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