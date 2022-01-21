В Пензенской области картофель за год подорожал на 89,8%

21.01.2022 | 10:54

В пятницу, 21 января, Пензастат опубликовал данные о росте цен на плодоовощную продукцию в 2021 году. В целом их стоимость увеличилась на 18,1%.

В частности, картофель вырос в цене на 89,8%, овощи - на 19,9%, фрукты и цитрусовые - на 8,4%.

«Из овощей в наибольшей степени подорожали капуста белокочанная свежая (в 3 раза), чеснок (на 58,4%), свекла столовая (на 41,2%), морковь (на 37,1%). Из фруктов самый высокий рост цен зафиксирован на виноград (15,9%), груши (12,3), бананы (9,3%)», - уточнили в Пензастате.

Подешевели яблоки: их стоимость за год снизилась на 8,3%.