Общество

Из Кузнецка вывезли около 4 000 кубометров снега

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С начала года из Кузнецка было вывезено около 4 000 кубометров снега. О результатах работы по расчистке улиц отчитались представители местной администрации.

«В период обильных снегопадов нагрузка у работников предприятия «Дорсервис» колоссальная. Работы ведутся практически без выходных. С трех часов утра они занимаются очисткой городских дорог. В первую очередь расчищают основные дороги, по которым ходит общественный транспорт, и путепроводы», - пояснили в мэрии.

Ранее первый заместитель главы администрации Рашид Шабакаев рассказывал, что работах по уборке снега в городе задействовано более 20 единиц техники. Часть из нее была куплена в 2021 году. Так, в Кузнецке появился полноприводный шнекороторный снегоочиститель, который позволяет загребать снег, убирать от бордюра и загружать в машину, а также откидывать на расстояние до 25 м.

«Техника работает на износ, иногда не выдерживая нагрузки. Снег вывозят на специальный полигон на территории бывшего аэродрома, въезд на который осуществляется строго по талонам, выдаваемым «Дорсервисом», - уточнили чиновники.

Пешеходные переходы и подходы к остановочным павильонам расчищают вручную две бригады.

Проводятся работы и по заявкам граждан. Их принимают по телефону 3-10-18.

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Гость||

Портсигара отечественных - тоже три!

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