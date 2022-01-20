В Заречном за год не произошло ни одного крупного пожара

20.01.2022 | 17:15

В Заречном спасатели подвели итоги 2021 года. Всего за это время в закрытом городе произошел 21 пожар. Среди них - ни одного крупного.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», причиной стало нарушение правил использования электрооборудования.

В ЧП получили травмы двое горожан, погибших нет. Все возгорания спасателям удалось своевременно ликвидировать.

На ПО «Старт», а также на заводе в Леонидовке пожаров в минувшем году не зафиксировали.

Всего в Заречном из пожаров эвакуирован 31 человек. Удалось спасти материальные ценности на сумму свыше 3,6 млн рублей.