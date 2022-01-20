В Заречном за год не произошло ни одного крупного пожара

В Заречном спасатели подвели итоги 2021 года. Всего за это время в закрытом городе произошел 21 пожар. Среди них - ни одного крупного.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», причиной стало нарушение правил использования электрооборудования.
В ЧП получили травмы двое горожан, погибших нет. Все возгорания спасателям удалось своевременно ликвидировать.
На ПО «Старт», а также на заводе в Леонидовке пожаров в минувшем году не зафиксировали.
Всего в Заречном из пожаров эвакуирован 31 человек. Удалось спасти материальные ценности на сумму свыше 3,6 млн рублей.
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Этом потому что у них Козлов за забором