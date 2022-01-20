В регионе в 2021 году увеличилась доля дорог в нормативном состоянии

20.01.2022 | 15:50

В Пензенской области в 2021 году специалистам удалось увеличить число дорог, состояние которых соответствует нормативам.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, таких трасс в Сурском крае 65,2%, это 2 458,7 км.

В Пензенской агломерации также выросло количество дорог в нормативном состоянии. Их 71% (731 км).

Кроме того, в области продолжают увеличивать число стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Так, за год установили еще 20 единиц оборудования.

«Общий объем средств федерального бюджета, направленный на дорожную деятельность в области в 2021 году, составил 3 млрд 639 млн рублей», - добавили в пресс-службе.

Все направленные деньги освоены.