Общество

В Пензенской области ждут метель с сильными порывами ветра

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В пятницу, 21 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

По данным синоптиков, в регионе ночью существенных осадков не будет, а днем ожидаются порывы южного ветра до 20 метров в секунду и метель. Температура воздуха ночью -10…-15, днем -4…-9 градусов.

Спасатели рекомендуют при прогнозе метели воздержаться от поездок на личном транспорте и поставить машину в гараж, а в случае его отсутствия - припарковать вдали от деревьев.

Необходимо предусмотреть отключение электроэнергии и закрыть газовые краны.

«На улице следует обходить шаткие строения, деревья, дома с неустойчивой кровлей. Необходимо остерегаться нависших на строениях конструкций и предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», - предупредили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Да, выключить свет, газ и тихо плакать, сидя в уголке.

Гость||

3:14|

Да, выключить свет, газ и тихо плакать, сидя в уголке.

===

Лучше сразу на унитаз сесть.

Гость||

каждый день одни страхи.

Гость||

Граждане! Воздушная тревога! Всем в укрытие!

Гость||

Гость писал(a):

Лучше сразу на унитаз сесть.
Нельзя! Осколки фаянса не менее опасны, чем стекла.

Гость||

Не надо,пожалуйста,я задолбался снег пырять.

Имя: Гость
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