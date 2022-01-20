В Пензенской области ждут метель с сильными порывами ветра

20.01.2022 | 12:56

В пятницу, 21 января, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

По данным синоптиков, в регионе ночью существенных осадков не будет, а днем ожидаются порывы южного ветра до 20 метров в секунду и метель. Температура воздуха ночью -10…-15, днем -4…-9 градусов.

Спасатели рекомендуют при прогнозе метели воздержаться от поездок на личном транспорте и поставить машину в гараж, а в случае его отсутствия - припарковать вдали от деревьев.

Необходимо предусмотреть отключение электроэнергии и закрыть газовые краны.

«На улице следует обходить шаткие строения, деревья, дома с неустойчивой кровлей. Необходимо остерегаться нависших на строениях конструкций и предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», - предупредили в пресс-службе ведомства.