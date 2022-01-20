Общество

В Пензе отменили маршрут, соединявший Арбеково и центр

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Жители микрорайона Арбеково пожаловались на то, что перестали видеть маршрутки № 80 и 81. Они ездили по проспектам Строителей, Победы, улице Тернопольской.

«Теперь в пенсионный фонд не доехать. Пожилым людям нужно или по улице Рахманинова, или до остановки у «Самолета», и там только 66-й автобус. С 3-й Пензы пожаловались, теперь маршрутка 80 там ездит. А нам теперь только на такси. То хвост прикроют, то голову. С улицы Тернопольской весь транспорт только в Заводской район едет», - написала горожанка в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко.

На ее обращение ответили в региональном министерстве цифрового развития и транспорта. Выяснилось, что маршрут № 81 отменен из-за низкого пассажиропотока, а № 80 по-прежнему действует, его схема не менялась.

«В настоящее время предприятием-перевозчиком проводится работа, направленная на увеличение количества ТС, обслуживающих данный маршрут», - добавили в министерстве.

На плохую работу маршрута № 80 жители Пензы жаловались еще в ноябре минувшего года. Управление транспорта и связи города отреагировало на обращение, написав, что по будням на линии всего три машины.

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