В минсельхозе опасаются перекорма собак в приюте на улице Осенней

20.01.2022 | 11:51

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев побывал в пункте передержки безнадзорных животных, расположенном на улице Осенней, 5.

Министр проверил условия содержания животных, кормления и оказания ветеринарной помощи.

«Кормление собак осуществляется сухими сертифицированными кормами, которые имеются в достаточном количестве. Физиологическое состояние животных удовлетворительное. Известили волонтеров о графике кормления во избежание перекорма животных», - сообщили в пресс-службе минсельхоза в среду, 19 января.

В конце ноября 2021 года неравнодушные горожане подняли тему приюта на Осенней, назвав его ГУЛАГом для собак. Активисты рассказали, что большинство животных находятся в истощенном состоянии, а желающих покормить их или передать сено для утепления вольеров не пускают на территорию.

Резонансная тема вызвала множество откликов. После этого в учреждении прошел ряд проверок. Одним из первых там побывал заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин. После его визита в пресс-службе мэрии объяснили не совсем хороший вид некоторых псов тем, что они поступают в приют с улицы и нередко находятся не в лучшем состоянии, а после медицинских процедур восстанавливаются медленно.

13 декабря пункт передержки посетили волонтеры. В соцсетях они рассказали о том, что животные истощены, у них не обработаны должным образом раны после стерилизации, от холода и голода умирают и щенки, и взрослые псы.

В свою очередь в приюте пояснили, что норма питания - в среднем 400 граммов на собаку в сутки.

17 декабря представители органов городской власти встретились с волонтерами и обсудили ситуацию. Добровольные защитники животных попросили изменить график посещения пункта передержки, совпадающий с рабочим временем. После этого в приют можно стало попасть по вторникам, четвергам и воскресеньям с 9:00 до 11:00.