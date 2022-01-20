Общество

В минсельхозе опасаются перекорма собак в приюте на улице Осенней

Печать

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев побывал в пункте передержки безнадзорных животных, расположенном на улице Осенней, 5.

Министр проверил условия содержания животных, кормления и оказания ветеринарной помощи.

«Кормление собак осуществляется сухими сертифицированными кормами, которые имеются в достаточном количестве. Физиологическое состояние животных удовлетворительное. Известили волонтеров о графике кормления во избежание перекорма животных», - сообщили в пресс-службе минсельхоза в среду, 19 января.

В конце ноября 2021 года неравнодушные горожане подняли тему приюта на Осенней, назвав его ГУЛАГом для собак. Активисты рассказали, что большинство животных находятся в истощенном состоянии, а желающих покормить их или передать сено для утепления вольеров не пускают на территорию.

Резонансная тема вызвала множество откликов. После этого в учреждении прошел ряд проверок. Одним из первых там побывал заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин. После его визита в пресс-службе мэрии объяснили не совсем хороший вид некоторых псов тем, что они поступают в приют с улицы и нередко находятся не в лучшем состоянии, а после медицинских процедур восстанавливаются медленно.

13 декабря пункт передержки посетили волонтеры. В соцсетях они рассказали о том, что животные истощены, у них не обработаны должным образом раны после стерилизации, от холода и голода умирают и щенки, и взрослые псы.

В свою очередь в приюте пояснили, что норма питания - в среднем 400 граммов на собаку в сутки.

17 декабря представители органов городской власти встретились с волонтерами и обсудили ситуацию. Добровольные защитники животных попросили изменить график посещения пункта передержки, совпадающий с рабочим временем. После этого в приют можно стало попасть по вторникам, четвергам и воскресеньям с 9:00 до 11:00.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото mcx.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Пустить на мыло

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Физиологическое состояние животных удовлетворительное. Известили волонтеров о графике кормления во избежание перекорма животных
Стало быть, удовлетворительное состояние у них от обжорства? А показывали кожу да кости...

Гость||

Гость писал(a):

Пустить на мыло
Тебя пустить на мыло

Гость||

А перекорма чинуш он не опасается? У многих такие будки-в телеке не умещаются!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте