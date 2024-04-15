Пензенцы смогут брать животных в салон самолета

15.04.2024 | 13:17

Пензенцы смогут перевозить животных в салоне самолета. О нововведении сообщили в «Аэрофлоте».

Рейсами данной авиакомпании жители Сурского края ежедневно летают в столицу и обратно. Теперь пассажиры смогут брать в салон питомцев, размещая их на соседних креслах.

Чтобы с животным пропустили в салон, оно должно находиться в жестком или полужестком контейнере. Общий вес - не более 15 килограммов.

«При этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле», - сообщили в авиакомпании.

С собой необходимо взять несколько впитывающих пеленок, чтобы не испачкать кресло. Ставить контейнер разрешается только на место у иллюминатора. За питомца придется заплатить столько же, сколько за взрослого человека.