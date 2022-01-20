Страшно видеть: в Кузнецке врачи рассказали о детях с COVID

20.01.2022 | 09:23

Стало известно о количестве детей с коронавирусной инфекцией, находящихся на стационарном лечении в Кузнецке. Об этом и об изменениях в картине заболевания рассказала главный врач межрайонной детской больницы Галина Дерябина.

«Во-первых, чаще поражается желудочно-кишечный тракт. Во-вторых, в постковидном синдроме у детей, особенно тех, которые не проходили лечение, развивается мультисистемное воспаление. Поверьте, нам, врачам, страшно, когда мы видим таких детей. Если раньше их не было, то в этом году уже несколько детей с таким воспалением прошло. Там поражаются не только верхние дыхательные пути, вовлекаются почки, печень, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, возникает склонность к тромбообразованию, отмечается длительная лихорадка», - уточнила Дерябина.

В детском инфекционном стационаре в Кузнецке сейчас находится 13 человек, у семерых из них диагностирован COVID. Насколько тяжело протекает заболевание, не сообщается.

«Особое внимание специалисты обращают на важность своевременного обращения за медицинской помощью, а в случае выявления коронавирусной инфекции соблюдения всех мер по недопущению ее распространения», - пояснили в пресс-службе кузнецкой администрации.

Отдельно медики указали на недопустимость ситуации, когда родители детей с COVID не соблюдают изоляцию и обращаются в поликлиники амбулаторно, в результате разнося вирус.