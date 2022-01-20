Общество

Пензячке объяснили, почему плохо закрываются двери автобусов № 25

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Пензячка в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко указала на неисправность механизма закрывания дверей в автобусах № 25, которые обслуживают микрорайон Заря.

«В мороз с ветерком самое то. Спасибо, другого от власти народ и не ждет», - высказалась женщина.

Однако сотрудники министерства цифрового развития и транспорта области не нашли подтверждения словам пензячки. Согласно ответу представителя органа, «особенность эксплуатируемых автобусов марки «Нижегородец» - это низкая скорость работы редукторов дверей, не являющаяся неисправностью».

Новые автобусы № 25 начали обслуживать Зарю с 19 ноября 2021 года. От «Газелей» и Ford отказались в пользу марки «Нижегородец». Машины могут вместить до 45 человек, они оборудованы аппарелями, в салоне установлены камеры видеонаблюдения.

С наступлением морозов пензенцы начали жаловаться на холод в маршрутках и автобусах. Проверка, проведенная сотрудниками управления транспорта и связи города, показала, что отопители в машинах исправны, а салон не успевает прогреваться из-за того, что водители вынуждены часто открывать двери.

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Источник — фото 1 instagram.com/utispenza
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Гость||

ПИ не в состоянии фото нижегородца найти?

Гость||

Не нашли они ничего, так и не искали, наверняка, настрочили отписку из кабинета, не отрывая зад и довольны, тьфу!

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