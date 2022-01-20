На 11 канал возвращается программа «Мне смешно»

20.01.2022 | 19:45

После небольшого перерыва в сетку вещания 11 канала возвращается программа «Мне смешно». Вместе с ведущим Владимиром Шмаревым зрители смогут совершить путешествие в мир юмора и узнать, как рождаются отдельные шутки и целые номера, которые готовят для своих поклонников участники клуба веселых и находчивых, и многое другое.

«Увидят всех пензенских кавээнщиков прежде всего - и молодых, и уже опытных, и обязательно - наших редакторов (я тоже один из редакторов нашего КВН). И, самое главное, это будет такое окно в СМИ для наших кавээнщиков, чтобы их увидели не только те, кто ходит на игры, а люди, которые вне КВН находятся пока», - отметил Владимир Шмарев.

Год от года армия пензенских кавээнщиков растет. В 2021-м в фестивале Лиги КВН «Сура» участвовали 16 команд из Пензы, Саратова, Тольятти и Удмуртии, а юниор-лигу представляли 12 сборных. В новом сезоне их должно быть в два раза больше. Так что скептики, ворчащие, что КВН уже не тот, не совсем правы.

«Смешно всегда то, что актуально, о чем люди думают. Что злободневно, то и смешно. Потому и КВН по телевизору перестал так сильно восприниматься, что от момента, как игра прошла, и до того, как вышла в эфир, уже много времени прошло, люди в интернете посмотрели шутки по этому поводу, и поэтому все становится не смешно. А когда в зале видишь с пылу с жару, он все еще хороший и смешной КВН», - подчеркнул Владимир Шмарев.

Новый выпуск программы «Мне смешно» выйдет на 11 канале в субботу, 22 января, в 17:30.