Общество

На 11 канал возвращается программа «Мне смешно»

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После небольшого перерыва в сетку вещания 11 канала возвращается программа «Мне смешно». Вместе с ведущим Владимиром Шмаревым зрители смогут совершить путешествие в мир юмора и узнать, как рождаются отдельные шутки и целые номера, которые готовят для своих поклонников участники клуба веселых и находчивых, и многое другое.

«Увидят всех пензенских кавээнщиков прежде всего - и молодых, и уже опытных, и обязательно - наших редакторов (я тоже один из редакторов нашего КВН). И, самое главное, это будет такое окно в СМИ для наших кавээнщиков, чтобы их увидели не только те, кто ходит на игры, а люди, которые вне КВН находятся пока», - отметил Владимир Шмарев.

Год от года армия пензенских кавээнщиков растет. В 2021-м в фестивале Лиги КВН «Сура» участвовали 16 команд из Пензы, Саратова, Тольятти и Удмуртии, а юниор-лигу представляли 12 сборных. В новом сезоне их должно быть в два раза больше. Так что скептики, ворчащие, что КВН уже не тот, не совсем правы.

«Смешно всегда то, что актуально, о чем люди думают. Что злободневно, то и смешно. Потому и КВН по телевизору перестал так сильно восприниматься, что от момента, как игра прошла, и до того, как вышла в эфир, уже много времени прошло, люди в интернете посмотрели шутки по этому поводу, и поэтому все становится не смешно. А когда в зале видишь с пылу с жару, он все еще хороший и смешной КВН», - подчеркнул Владимир Шмарев.

Новый выпуск программы «Мне смешно» выйдет на 11 канале в субботу, 22 января, в 17:30.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

подчеркнул Владимир Шмарев.
А он работет где или худеет на КВНе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вместе с ведущим Владимиром Шмаревым
А это кто?

Гость||

Должен сказать интересную передачу о КВН сделать почти невозможно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А когда в зале видишь с пылу с жару, он все еще хороший и смешной КВН», - подчеркнул Владимир Шмарев.
Это вряд ли. Нынче в России проблемы со свободой слова и все стали оскорбляться на шутки.

Гость||

Да ладно, Лакодин много лет про КВН интересные передачи снимал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

КВН по телевизору
Никто и не смотрит.

Гость||

Главное вовремя... Народ десятками умирает ежедневно, а им смешно. Горим, а им смешно.

А вот губернатору не смешно, когда чиновники воруют...

Гость||

Спасибо за 30 лет смеха. У него проблема с щитовидкой и сахаром в крови.

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо за 30 лет смеха. У него проблема с щитовидкой и сахаром в крови.
У кого?

Гость||

Лучше вообще сегодня не шутить публично чем пытаться приготовить шутку которая пройдёт цензуру и не оскорбит уязвлённые категории населения и не причинит морально-нравственных страданий.

Имя: Гость
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