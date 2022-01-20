Общество

Большинство новых случаев COVID зарегистрировали в районах области

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 196 случаев коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся составило 105 340.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в суточную статистику по заболеваемости попали Пенза (61 новый пациент), Кузнецкий (26), Земетчинский (22), Бессоновский (21), Башмаковский (12), Нижнеломовский (11) районы.

Менее 10 случаев зафиксировали в ЗАТО Заречный (6), Вадинском (5), Спасском, Сосновоборском, Шемышейском (по 4), Иссинском, Мокшанском, Неверкинском, Пензенском (по 3), Камешкирском, Лунинском (по 2), Городищенском, Лопатинском, Наровчатском, Никольском (по 1) районах.

За минувшие сутки медики выписали 203 пациента. Всего с начала эпидемии вирус побороли 95 395 человек. Зарегистрировано 9 новых смертей. Общее количество скончавшихся от коронавирусной пневмонии достигло 4 809.

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Гость||

А где дурачок с крематорием? Или его поймали копальщики могил, отодрали, а потом закопали?

Гость||

А зачем в церковь ходят

Имя: Гость
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